Le succès du smartphone en Afrique

Ils sont désormais plus de 3 milliards à travers le monde, à faire usage du smartphone.

Lancé, il y a un peu plus de 10 ans, cet outil électronique constitue une véritable révolution technologique, au point où beaucoup n’imaginent plus leur vie sans le smartphone.

Pour certains, c’est même devenu un support de créativité, comme c’est le cas pour Moris Atwine, jeune entrepreneur ougandais . Âgé d‘à peine 25 ans, il a développé une application pour téléphone portable, permettant de dépister le paludisme sans prise de sang, et d’en transmettre le résultat sur un smartphone.

“Je devrais dire que les smartphones sont cruciaux pour mon travail et en tant que société, nous sommes plus dans le développement de logiciels et nous développons donc la plupart des applications qui sont utilisées sur les smartphones.”

Mais au-delà de l’intérêt professionnel, il y a aussi les relations familiales qui se resserrent grâce à une communication permanente à l’aide de téléphone intelligent.

“J’utilise mon téléphone entièrement pour communiquer. Par exemple, je ne peux pas passer une journée sans parler à ma mère ou à mon père, que ce soit par SMS, par appel vocal ou via (la messagerie) Whatsapp. Et pour mes amis, ce sont toutes les heures ou presque. Je dois parler à la plupart de mes amis.”

Selon un rapport d’Apple, plus de 61 milliards de dollars de chiffre d’affaires dont 38 milliards, ont été réalisés en début d’année avec la seule gamme de smartphone. Des chiffres qui laissent présager des lendemains riches en surprise.