Cameroun : un manuel scolaire controversé retiré du marché

Le ministère des Enseignements secondaires du Cameroun vient de donner son verdict sur le manuel “l’Excellence en science” qui avait créé la controverse il y a quelques mois dans le pays : le manuel sera retiré du marché et réédité.

En septembre dernier parents, pédagogues, militants de la société civile associations de consommateurs au Cameroun étaient sur les braises. En cause, le module “Éducation à la santé : santé de reproduction” contenu dans le manuel “l’Excellence en science” au programme des classes de 5e.

Au centre de la polémique, l’explication à l’aide d’images explicites et d’exercices de pratiques sexuelles non orthodoxes comme la zoophilie, la pédophilie ou encore l’homosexualité. Une partie de l’opinion camerounaise avait alors dénoncé la promotion de pratiques déviantes auprès d’enfants en bas âge. Les contre arguments du Conseil national d’agrément des manuels scolaires et matériels didactiques (Cnamsnd) et de certains enseignants qui évoquaient alors une éducation par l’image n’avaient pas réussi à calmer les tensions.

Finalement, le ministère des Enseignements secondaires appelé à arbitrer le débat a conclu à un retrait du manuel de la vente, donnant instruction au Conseil de rééditer le livre sans le châpitre incriminé. Voilà qui devrait mettre un terme définitif à la polémique.