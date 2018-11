Pendant 10 jours les festivaliers ont pu plonger au cœur de la capitale sénégalaise et de ses alentours puisque le premier week-end a été consacré à des concerts et représentations artistiques dans les plus emblématiques de la ville … tels que le Monument de la Renaissance, la plage des Mamelles ou encore les dunes du Lac Rose.

L’objectif du Dakar Music festival c‘était surtout de rassembler des artistes venus de divers horizons et de différents genres musicaux, dans l’espoir de redonner vie à la scène musicale locale chez les jeunes, et de jeter un pont artistique et culturel entre les musiques africaines traditionnelles, et les musiques plus actuelles.