CAN 2019 : la Mauritanie s'offre une qualification historique pour la phase finale

La Mauritanie sera de l’aventure au Cameroun en 2019 où se jouera du 15 juin au 13 juillet au Cameroun la Coupe d’Afrique des Nations. Les Mourabitounes se sont, en effet, offert une première place inédite dans le groupe I avec 12 points.

Pour cette première qualification historique en phase finale de la CAN, les Mauritaniens n’ont pas fait dans le détail. Ils ont remporté quatre de leurs cinq premiers matches, dont le dernier face au Botswana (2-1) était synonyme de qualification avant même la dernière journée.

À Nouakchott et dans les provinces de la Mauritanie, la 140e nation mondiale du football est en passe de devenir une légende. Avant même le voyage au Cameroun, l’engouement est palpable dans le pays.

“On voit que les gens sont fiers de ce qui est fait. Ils s’identifient à cette équipe composée de locaux ou de binationaux comme moi. Chaque année, on progresse. Les locaux se sont qualifiés deux fois pour le CHAN. Là, c’est l’équipe A qui est en passe de disputer la CAN. Les Mauritaniens adorent le foot mais, pendant longtemps, ils étaient un peu frustrés car la sélection jouait très peu et n’avait donc pas de résultats”, a confié au Monde Afrique, l’international mauritanien Khassa Camara (FC Xanthi, Grèce).

Pour beaucoup, cette progression des Mourabitounes et la ferveur qu’ils mobilisent sont dues à une refonte profonde de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) tenue depuis 2011 par Ahmed Ould Abderrahmane. La nomination en 2012 du Français Patrice Neveu – habitué des sélections africaines – au poste de sélectionneur en 2012 a porté un coup d’accélérateur au projet de rayonnement de la fédération.

Prochain défi pour les Mourabitounes, passer la phase des poules de la CAN 2019 et écrire une nouvelle page de leur histoire enchantée.