Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est la Journée internationale de l'homme

Eh oui ! Il y a aussi une Journée internationale consacrée à l’homme. Et elle se célèbre chaque 19 novembre de l’année depuis 1997. Inaugurée à Trinité et Tobago, la journée est supposée, selon ses promoteurs, protester contre la discrimination faite aux hommes dans les domaines de la santé, des médias, du droit de la famille où d’autres domaines où ils apportent pourtant une contribution positive.

Depuis, cette journée a reçu le concours de plusieurs associations masculines dans environ 60 pays en Europe, en Afrique ou aux Etats-Unis. Mais, elle reste encore orpheline du soutien des Nations unies et de l’Unesco qui ne la mentionnent sur aucune de leurs listes dédiées aux journées internationales ou mondiales. Le 19 novembre de l’année est du reste consacrée à la Journée internationale des toilettes. Un paradoxe avec la Journée internationale de la Femme célébrée tambour battant à chaque édition.

“Héros du quotidien”

Pourtant, soulignent les initiateurs, les hommes sont tout aussi sujets à de nombreuses injustices et frappés de problèmes alarmants. C’est notamment le cas du suicide, qui est la cause de décès la plus importante chez les hommes de 15 à 44 ans, les violences faites aux hommes, parfois royalement ignorées. Ou encore les divorces où les hommes sont les grands négligés de la justice, au profit des femmes.

Pour sa cuvée 2018, la Journée internationale de l’homme veut mettre l’accent sur les “Héros du quotidien”. Promouvoir ces modèles masculins qui assurent le quotidien de leurs familles de façon honorable et honnête, qu’ils soient maçons, enseignants, ou dentistes… Et pas seulement des stars de cinéma et des vedettes du sport.