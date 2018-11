Afrique : l'énergie solaire, une solution contre l'épuisement des énergies fossiles

Selon les experts, plus du 2/3 de la population d’Afrique n’a pas accès à l‘électricité. Une situation qui empêche également les populations rurales d’avoir de l’eau potable. Mais l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) espère inverser la tendance en misant le solaire, et ainsi réduire la trop grande dépendance aux biomasses qui mettent en péril notre environnement.

Les détails dans ce focus réalisé par notre envoyé spécial Brice Kinhou qui s’est rendu au Togo où se tenait un forum sur le solaire en marge du 45e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).