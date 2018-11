Le design et les traditions ancestrales

Invité dans le cadre du pré-festival soul power ,dont la 5èm édition s’est tenue du 15 au 17 Novembre en République du Congo, la designer Marocaine Ghizlane Ouazzani a rendu hommage aux traditions des tisserands marocains et Ceux du royaume Kongo d’antan, en reliant la laine, matière favorite de ses créations, et le raphia, tissu principalement utilisé par les peuples du bassin du Congo depuis le XVI èm siècle.

Grâce à son concept so wool, Ghizlane Ouazzani tente de tisser des liens avec la culture de cette terre congolaise qui l’a reçu pour une exposition riche en couleur.

“C’est la première fois que je teste le raphia, le raphia du Congo,c’est plus un challenge d’introduire ce fameux raphia à l’intérieur de la laine.” Confie-t-elle.

De la laine produit de son propre bétail, car les techniques de feutrage de la designer font appel aux matières cent pour-cent bio, pour rester toujours aussi proches des méthodes ancestrales des tisserands marocains. Parmi les ingrédients qui concourent à la réalisation de ses œuvres, figures en bonne place l’eau, le savon à l’huile d’olive, le tout couronné par des frottements qui créent la fibre.

Réunis en atelier au bord de l’océan atlantique à Pointe-Noire, en compagnie de quelques amis et apprentis du design, c’est de Coeur joie que Ouazzani a partagé tout ce savoir-faire, au grand bonheur des participants. Dans ce cadre détendu et agréable, même les enfants ont pris plaisir à s’y atteler.

Lors de son exposition à l’institut français de Pointe-Noire, le public a découvert l’air médusé, les œuvres textiles de Ouazzani qui habillent, subliment murs et sols.

“Les éléments qui sont utilisés me font penser à la couverture que nous en patois, on appelle vounga” a déclaré Jusse Nsana, une artiste-peintre du Congo Brazzaville, en admirant l‘étole faite par Ouazzani .

“Les tableaux sont magnifiques, quand j’ai vu la photo, je pensais que c‘était une peinture classique, mais en fin de compte, c’est effectivement un travail d’artiste à partir de la soi.” A révélé un visiteur, passionné des arts africains.

Les prix des œuvres artistiques de Ghizlane Ouazzani sont compris entre 150 et 500 euros. Mais pour l’artiste, relier de ses mains les différents tissus africains pour ne faire qu’un, est un grand honneur qui n’a pas de prix.