[En direct] CAN féminine : le Ghana, pays organisateur affronte l'Algérie en match d'ouverture

La 13è édition de la CAN féminine organisée par le Ghana du 17 novembre au 1er décembre débute cet après-midi à 15h 30 GMT. C’est le groupe A qui ouvre lance les hostilités. Le match d’ouverture oppose le pays organisateur à l’Algérie au Sports Stadium d’Accra. Le second match qui se jouera à 18 h 30 GMT dans le même stade, mettra aux prises le Cameroun au Mali. Le site d’Africanews vous propose un direct de ce match.

C’est une Algérie privée de plusieurs de leur attaquante vedette Naïma Bouhani-Benziane qui affronte un Ghana en mal d’un premier trophée international après trois finales et une demi-finale.

Ce premier match s’annonce très palpitant vu les ambitions clairement affichées des 22 actrices.