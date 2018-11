2,5 millions de personnes n'ont pas accès aux toilettes dans le monde selon l'OMS

Une personne sur trois n’as pas accès aux toilettes, selon un récent sondange publié par l’organisation mondiale de la santé.

L’organisation ajoute que 2,3 milliards de personnes ne disposent toujours pas d’installations sanitaires de base telles que des toilettes ou des latrines.

“Un assainissement insalubre est un énorme fardeau économique. Vous savez, il n’y a pas que les enfants – toutes ces maladies, la qualité de la vie, et l’estimation de la perte de productivité et des salaires dépasse 223 milliards par an, elle n’est pas entièrement comptabilisée. Mais cette expérience humaine négative doit être prise en compte” Explique Bill Gates.

Le 5 novembre dernier, le milliardaire américain et fondateur de Microsoft, Bill Gates, a lancé des toilettes futuristes qui fonctionnent sans eau ; ni canaux, encore moins des produits chimiques et qui transforment les déchets humains en engrais.

“Ceci est un assainissement sans égout. Il transforme les liquides et les solides en des matières chimiques. Ces matières sont brûlées dans la plupart des cas, de sorte que tout au plus vous ayez des cendres qui ne sentent pas mauvais et ne véhiculent aucune maladie “ Ajoute-t-il.

Le lundi 19 novembre, les Nations unies célébrerent la journée mondiale des toilettes pour attirer l’attention sur le besoin urgent de fournir cette nécessité fondamentale à chaque être humain.

REUTERS