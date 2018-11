RDC : nouvelle incursion des rebelles dans la zone de Béni

Une nouvelle incursion des rebelles des forces démocratiques alliées a fait quatre morts dont 3 hommes et une femme à Oïcha-Mambanike à 30 kilomètres de Beni, au Nord Kivu en RDC.

Outre ce bilan sur le plan humain, des dégâts matériels ont aussi été enregistrés. Plus de 17 maisons ont en effet été incendiées par les rebelles au cours de leur attaque.

“ Ils ont ouvert la porte de mon voisin et emporté 3 chèvres et chez moi ils ont en emporté 5 . Ils ont brûlé tous mes habits, ceux de mon épouse et mes enfants, même les matelas. bref, tout a été brûlé. Ils ont tué 4 personnes, dont 3 hommes et une femme. Nous sommes fatigués de parler au gouvernement, chaque jour le gouvernement promet rétablir la paix, mais, au final il y a rien. Nous voulons seulement la paix”, raconte Musubao Vutsapu, une des victimes de l’action des ADF.

Un cri d’alarme, tant leur localité est victime d’attaque récurrentes des ADF poussant les populations de cette zone à fuir leurs habitations.

Des incursions menées par des rebelles traqués pourtant par les forces armées de la RDC soutenues par des éléments de la Monusco à Mayangose et dans plusieurs zones du territoire et de la ville de Béni

L’armée congolaise ne communiquerait plus, et parait dépassée par la situation qui devient de plus en plus terrifiantes à Beni.