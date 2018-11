RDC : 12 soldats congolais tués dans l'offensive contre les ADF

L’offensive menée mercredi contre les rebelles ougandais de l’ADF dans l’Est de la République démocratique du Congo continue de livrer ses détails. Selon les chiffres communiqués ce vendredi par le gouvernement congolais, douze soldats ont été tués au cours de l’opération.

Plus tôt ce vendredi, une source onusienne avait indiqué à l’agence de presse Reuters que 50 soldats congolais ont par ailleurs été blessés lors des affrontements.

Ces pertes dans les rangs des Forces armées congolaises viennent s’ajouter à celles enregistrées par les Casques bleus de la Mission de maintien de la paix des Nations unies (Monusco). La force onusienne a, en effet, fait état de sept morts le jeudi. “Beaucoup de rebelles ont été tués et d’autres arrêtés”, a ajouté le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.

L’armée congolaise et la Monusco ont lancé une offensive contre des bastions des rebelles de l’Allied democratic force (ADF) dans l’Est de la RDC. Originaire de l’Ouganda, la rébellion s’est repliée dans cette région de la RDC où elle est accusée de mener de nombreux massacres. Ces dernières années notamment, les ADF ont étendu leurs tentacules dans la région, multipliant les attaques contre les populations civiles, les soldats congolais et les Casques bleus de l’ONU.

Une situation qui inquiète de plus en plus les autorités congolaises. Outre l‘épidémie de choléra qui fait actuellement rage dans l’Est, la RDC se prépare également à des élections générales et espère assister à sa première transition pacifique du pouvoir.