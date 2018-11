Levée des sanctions contre l'Erythrée : la Somalie et l'Ethiopie remercient l'ONU

L’Erythrée revient dans le concert des nations. Considérée il y a encore quelques mois comme un Etat paria aux yeux de la communauté internationale, l’Erythrée vient de voir l’ONU lever les sanctions qui l’accablaient. À la grande joie de ses voisins éthiopien et somalien.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la réaction de l’Ethiopie. Sur son compte Twitter, la primature éthiopienne s’est félicitée de la décision de l’ONU de lever les sanctions érythréennes, estimant qu’elle était cruciale pour l’ensemble de la Corne de l’Afrique.

“La levée des sanctions aura des effets considérables sur l’amélioration de la stabilité de la Corne de l’Afrique, la consolidation de la paix et la normalisation des relations entre les pays de la région”, a écrit dans un communiqué le Premier ministre Abiy Ahmed.

Ethiopia congratulates the people and Government of the State of Eritrea on the lifting of sanctions. pic.twitter.com/Ur4SBzCfR7

Une grille d’analyse partagée par le président somalien Mohamed Farmajo. Ce dernier a salué sur Twitter une “intervention utile et opportune pour le progrès vers la coopération économique des pays de la région”.