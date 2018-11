Egypte - Evasion fiscale : la légende du football Aboutrika condamnée à un an de prison

Les ennuis judiciaires se poursuivent pour Mohamed Aboutrika, légende incontestée du football égyptien. Épinglé dans une affaire de fraude fiscale, le joueur a été condamné à un an de prison.

Depuis 2015, Mohamed Aboutrika est aux prises avec le fisc de son pays qui l’accuse de n’avoir pas payé 39 500 dollars d’impôts sur les revenus tirés de ses contrats publicitaires avec des entreprises de télécommunication entre 2008 et 2009. Sa condamnation à un an de prison par un tribunal égyptien est toutefois négociable. À condition que le joueur s’acquitte d’une amende de 20 000 livres égyptiennes (environ 1 100 dollars).

Ce lundi, Aboutrika n’a pas comparu à son procès. Depuis 2013, en effet, l’ancien milieu offensif des Pharaons d’Egypte vit en exil au Qatar. Une autre affaire de collusion avec les Frères musulmans – organisation qualifiée de “terroriste” par Le Caire – l’oppose au gouvernement égyptien.

En 2015, ses avoirs ont notamment été gelés et l’an dernier, il a été interdit de voyage. Aboutrika paie ainsi son soutien assumé aux Frères muslumans et à l’ancien président Mohamed Morsi lors de sa course à la présidentielle de 2012. Et cela, même si le joueur a refusé de financer l’organisation.

Sur le plan du football, cependant, l’image de l’ancien sociétaire d’Al-Ahly – le club de la capitale – est moins écornée. Il reste l’une des pierres angulaires des deux victoires consécutives de l’Egypte à la Coupe d’Afrique des Nations de 2006 et 2008. En club, Mohamed Aboutrika compte cinq titres en Ligue des Champions de la CAF.