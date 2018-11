Najmo, une réfugiée somalienne lutte pour l'autonomisation des jeunes filles dans le monde

Lorsqu’elle n‘étudie pas, Najmo, étudiante au secondaire, crée des vidéos sur les réseaux sociaux dans le but d’autonomiser les jeunes filles.

L’adolescente née en Somalie, qui vit maintenant en Islande, est déterminée à sensibiliser le public aux droits des femmes en Somalie, son pays natal.

“Les vidéos que je fais sont une source d’inspiration pour les jeunes en général, en particulier pour l’autonomisation des femmes, car les femmes somaliennes n’ont pas le droit de parler.” Déclare la jeune femme.

À 13 ans, elle s‘échappe d’un mariage forcé et entreprend le périlleux voyage à travers le Sahara puis la Méditerranée, pour enfin vivre au Canada. Mais son immigration a été confirmée en Islande, où elle a obtenu l’asile. Aujourd’hui, elle vit avec une famille d’acceuil.

“Parfois, je les regarde et me dis : vous savez, nous ne sommes pas de la même couleur, nous ne sommes pas du même pays, nous ne sommes même pas de la même religion, mais nous sommes toujours une famille et prenons soin de l’autre et je m’aime. Et je me demande pourquoi le monde ne peut pas être exactement comme nous sommes ici dans cette famille ? “, questionne Najmo.

Sa chaîne YouTube, qui attire un large public, s’adresse particulièrement à un public somalien. Ses vidéos publiées au quotidien parlent des problèmes qui affectent les femmes vivant dans ce pays déchiré par la guerre.

REUTERS