LDC CAF : l'Espérance de Tunis renverse Al Ahly en finale

Après sept ans d’attente, l’Espérance de Tunis retrouve les sommets du football africain après une finale retour spectaculaire devant Al Ahly du Caire. C’est la troisième Ligue des Champions des Sang et Or.

Les Tunisiens ont remporté vendredi la Ligue africaine des champions après leur succès renversant devant Al Ahly 3 – 0, en finale retour. Un troisième titre continental que les Sang et Or sont allés chercher avec les tripes après leur défaite 3-1 à l’aller au Caire. Une sacrée et exceptionnelle performance qui permet aux hommes de Mouine Chaabani, première équipe à remporter la Ligue africaine des Champions après avoir encaissé trois buts lors de la première manche, de rejoindre au palmarès le Canon de Yaoundé, Hafia de Guinée et le Raja de Casablanca.

Au menu de Football Planet également, la CAN 2019 et l’avant-dernière journée des éliminatoires. Une journée pleine de suspense et tout autant décisive. On devrait connaître de nouveaux qualifiés à l’issue de ce tour dont le programme complet est à retrouver dans cette émission.

Au même moment, démarre la CAN féminine Ghana 2018. Huit nations s’engagent dans la course dès le week-end prochain. Tous les cadors seront bien sûr là. Et une finale avant la lettre, le choc entre le Nigeria, tenant du titre et l’Afrique du Sud.