Forum sur la paix : l'Afrique face à son destin

Des dirigeants africains participent au forum sur la paix qui se déroule du 11 au 13 novembre à Paris. Mais, certains pays semblent en manque de paix.

L’humanité commémore depuis la semaine dernière, le centième anniversaire de l’armistice ayant mis fin le lundi 11 novembre 1918 à la Première Guerre mondiale qui déstabilisa le monde entier pendant quatre ans (1914-1918).

Et dans le cadre de ce centenaire de l’armistice se tient à Paris à l’initiative Emmanuel Macron, un forum pour la paix qui prendra fin ce mardi. L’occasion pour l’hôte de ces retrouvailles d’exhorter le monde entier à « réinventer le multilatéralisme ».

Et le chef de l‘État français semble avoir détecté quelques facteurs conflictogènes. « Bien des éléments aujourd’hui me semblent emprunter et au début du XXe siècle, et aux années 1930, laissant craindre un engrenage invisible », a déclaré Emmanuel Macron.

Pas seulement lui. « Nous voyons bien que la coopération internationale, un équilibre pacifique entre les intérêts des uns et des autres, et même le projet européen de paix, sont de nouveau remis en question », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel.

Si d’après des observateurs, ces mots paraissent comme de petites piques à l’endroit de Donald Trump qui ne jure que sur le principe « America first, L’Amérique d’abord », les 17 dirigeants pourraient aussi être interpellés par ce discours franco-allemand.

Eux qui sont aussi confrontés à de multiples défis dont la paix durable dans leur pays. C’est également cette Afrique dont les élites politiques sont souvent accusées par des observateurs de mettre à mal la paix par de multiples violations des principes fondamentaux de la démocratie.

Parmi ces principes démocratiques, la transparence des élections, l’alternance pacifique, la répartition équitable du revenu national. Des préceptes qui sont souvent foulés au pied par bien de dirigeants africains, d’après des observateurs.

Ci-dessous la liste des présidents africains

Alassane Ouattara: Côte d’Ivoire

*Mahamadou Issoufou* : Niger

*Idris Deby Itno* : Tchad

*Ismail Omar Guelleh* : Djibouti

Alpha Conde : Guinée

Roch March Kabore : Burkina Faso

*Denis Sassou Nguesso* : Congo

*Mohamed Ould Abdel Aziz* : Mauritanie

*Faustin Archange Touadera* : RCA

*Macky Sall* : Sénégal

*Azali Assoumani* : Comores

*Roi Mohammed VI* : Maroc

Fayyez Al-Sarraj : Libye

*Beji Caid Essebsi* : Tunisie

Paul Kagame : Rwanda