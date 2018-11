CPI : les avocats de Laurent Gbagbo plaident sa libération

Laurent Gbagbo doit être libéré. Les avocats de l’ancien chef de l‘État ivoirien contre-attaquent à la reprise de son procès à la Cour pénale internationale.

Après le réquisitoire à charge du procureur, il y a un mois, la défense a indiqué ce lundi, 12 novembre qu’aucune preuve tangible n’a pu être retenue contre M. Gbagbo, et qu’au contraire, il a été une victime.

« C‘étaient les rebelles qui attaquaient, et les forces de sécurité de Côte d’Ivoire qui se défendaient, a indiqué son avocat Me Emmanuel Altit. Et pas le contraire. C’est ce qui ressort de tous les témoignages. Et c’est ce que le procureur tente désespérément de cacher. Car alors disparaîtrait la fausse réalité qu’il vous présente, et apparaîtrait la véritable réalité. Celle d’une attaque planifiée contre les institutions, devant permettre à Alassane Ouattara de se saisir du pouvoir par la force ».

En octobre dernier, le bureau du procureur avait plaidé que le procès de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé aille jusqu‘à son terme. Ce lundi, les avocats des deux hommes ont de nouveau appelé à leur libération.