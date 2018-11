Nigeria : Maiduguri, victime des attaques de Boko Haram...

Le groupe jihadiste Boko Haram a mené samedi soir des attaques près de Maiduguri, ancien fief du groupe, dans le nord-est du Nigeria, mettant le feu aux maisons et dans un camp de déplacés, ont indiqué des témoins.

Arrivés à bord de camions, des membres de Boko Haram ont attaqué le village de Jimmi, situé à 5 km de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno, vers 18 h 30 GMT, ouvrant le feu et forçant leurs habitants à fuir vers la capitale.

Ils ont également attaqué un camp de personnes déplacées par les violences de leur groupe près du village de Kayamla, au niveau de la base militaire de Giwa, incendiant des tentes sous lesquelles elles étaient abritées.

"Nous avons quitté notre village pour échapper à Boko Haram. Nous avons vu des avions militaires survoler le village, ce qui nous a fait très peur".

“Les Boko Haram ont attaqué Jimmi ainsi qu’un camp de déplacés près de Giwa”, a déclaré à l’AFP, Musa Ari, le chef des milices civiles qui appuient l’armée nigériane.

Cette attaque n’a pas fait de victimes, mais a toutefois provoqué un déploiement de l’armée de l’air sur la zone, causant la panique dans la grande capitale du nord-est, d’habitude plutôt sécurisée, a souligné Ibrahim Liman, un autre milicien.

En avril dernier, des dizaines d’insurgés avaient lancé une attaque sur le camp militaire de Giwa, où sont détenus près d’un millier de personnes, accusées d‘être affiliées au groupe jihadiste.

La guerre contre Boko Haram a fait plus de 27.000 morts depuis 2009 et plus d’un million de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles.

Les attaques, notamment contre les bases militaires, se sont intensifiées au cours des derniers mois, alors que le Nigeria se prépare pour un nouveau scrutin présidentiel en février prochain.

AFP