Retour sur les élections de mi-mandat aux États-Unis [International Edition]

Cette semaine, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont renforcé la majorité républicaine au Sénat et fait basculer la chambre des représentants dans le camp démocrate.

Au lendemain de ces élections, le président américain a limogé son ministre de la Justice Jeff Sessions. Et puis en Italie, Rome accuse Bruxelles d‘être beaucoup plus pessimiste dans ses prévisions de déficit. Le bras de fer s’enlise entre la Commission européenne et la coalition au pouvoir. Voici pour les titres, nous revenons dans ce programme sur l’actualité traitée par nos différentes rédactions.