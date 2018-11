Togo : des smartphones pour faire cours

Dans cette classe de terminale dans un lycée de Lomé, tous les élèves sont en possession d’un smartphone mais pas pour aller sur Facebook ou Whatsapp… Ce téléphone leur sert à suivre le cours dispensé par leur professeur.

Les élèves, suivent ce cours via leur smartphone connecté à un réseau local du projet KEKELITHEQUE, une bibliothèque virtuelle qui permet aux écoles d’accéder à des ressources éducatives en formats numériques.

Grâce à cette plate-forme, les élèves ont accès à des supports de cours et anciennes épreuves gratuitement, et sans connexion Internet.

L’initiative a été lancée par l’Association togolaise Kekeli Lab qui vise à intégrer les nouvelles technologies dans l‘éducation et la formation des jeunes. Elle est en expérimentation dans un lycée de la banlieue est de Lomé, mais Kekelilab espère déployer bientôt cette solution, dont le coût est de 300 0000 francs CFA, dans plusieurs écoles du Togo.