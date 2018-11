Ghana : le président Akufo-Addo rassure les Nigérians désireux d'investir dans le pays

Rien ni personne ne peut empêcher les Nigérians de faire les affaires au Ghana. C’est l’assurance que donne le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Sans doute pour faire oublier les incidents de juillet dernier.

Le chef de l‘État ghanéen Nana Akufo-Addo a reçu mercredi dernier, une délégation diplomatique nigériane conduite par le ministre des Affaires étrangères, Geofrey Onyeama.

Lors de leurs échanges, Nana Akufo-Addo a saisi l’occasion d’aborder la question des hommes d’affaires nigérians dans son pays. « En ce qui concerne les commerçants, les magasins sont rouverts ; les gens sont de retour au travail », a déclaré le président ghanéen.

Cette rencontre intervient quelque cinq mois après les incidents de juillet dernier. Ce qui a vraisemblablement heurté les autorités nigérianes au point de sectionner la courroie de transmission entre Accra et Abuja. « Les commerçants nigérians ont été confrontés à des tracasseries administratives, en particulier à Kumasi, où leurs magasins ont été fermés à clé et où il y a eu un certain degré de harcèlement », a rappelé Geofrey Onyeama.

Aujourd’hui, Nana Akufo-Addo tient à rassurer ses voisins. « La loi sur le Centre de promotion des investissements du Ghana ne sera jamais applicable aux citoyens de la CEDEAO ; afin que les gens puissent continuer leur vie normale », a rassuré le dirigeant ghanéen.

S’il n’y a pas de frontière terrestre entre les deux pays, le Ghana et le Nigeria sont de grands partenaires économiques de longue date dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).