Tanzanie : les deux membres d'une ONG de protection des journalistes libérées

Interpellées hier et conduites à une direction inconnue par la police tanzanienne, Angela Quintal, directrice Afrique du Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et sa collègue Muthoki Mumo, ont été libérées ce jeudi 8 novembre.

Voilà qui va rassurer leurs proches. Angela Quintal, directrice Afrique du Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et sa collègue Muthoki Mumo sont de nouveau libres. Elles ont été relâchées ce jeudi 8 novembre par la police tanzanienne.

La bonne nouvelle a été annoncée par la direction du CPJ. « Nos collègues du CPJ Angela Quintal et Muthoki Mumo sont libres. Leur détention injustifiée et abusive met en relief les conditions d’intimidation des journalistes en Tanzanie. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont parlé », a écrit sur Twitter, Joël Simon, directeur exécutif de l’ONG basée à New-York.