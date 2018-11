Ghana : à Accra, des populations réclament les passerelles sur les autoroutes

Mécontentes de la mort d’une personne heurtée par un véhicule, des milliers de personnes ont bloqué la circulation ce jeudi sur une autoroute d’Accra. Les manifestants réclament la construction des passerelles et la réhabilitation des feux de signalisation.

La circulation paralysée ce jeudi sur l’autoroute Adenta – Madina – Aburi d’Accra. Des milliers de personnes ont brûlé des pneus et érigé des barricades sur la chaussée. Une manière d’exprimer leur colère contre l’incident de la mi-journée.

Plus tôt dans la matinée un véhicule roulant à vive allure avait heurté un piéton qui est mort sur-le-champ, tant le choc était violent. Mais, l’incident n’a pas été du goût des riverains. Lesquels ont manifesté toute la journée au grand dam de la police qui n’a pu les dissuader, rapportent des médias locaux.

Des observateurs pointent l’absence des passerelles et les feux de signalisation sur cette autoroute seraient en mauvais état. « Ce qui explique que des piétons soient souvent heurtés lorsqu’ils traversent la voie », explique un témoin. Et la dernière victime était un lycéen qui revenait de l‘école quand il a été renversé par un pick-up.

La police a promis une enquête. Les responsables en charge des autoroutes ont déclaré qu’il existait un plan de construction des parcelles pour limiter les incidents.

En attendant, les internautes font les choux gras des internautes. La plupart des Ghanéens qui suivent les médias sociaux continuent d’exprimer leur soutien aux résidents, estimant que les autorités ont négligé les appels et doivent maintenant être contraints d’agir.

BREAKING



Reports from Adenta indicate that a young woman has been knocked down by a car close to West Africa SHS. The residents have blocked the highway and the police are present to try to calm things things down. #CitiNewsroom pic.twitter.com/gikJpjFmr0