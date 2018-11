Football - Didier Drogba : l'ultime match de sa carrière ce jeudi

L’international ivoirien Didier Drogba dispute ce jeudi avec son club américain du Phoenix Rising FC, la finale de l’USL Cup, équivalent de la deuxième division US. Un baroud d’honneur pour le joueur de 40 ans, qui joue là, le dernier match de sa riche carrière.

Dimanche dernier, le plus célèbre des Éléphants de Côte d’Ivoire avait déjà été décisif pour son club en remportant la finale de la Conférence ouest – porte d’entrée pour la finale de l’USL – à Orange County (2-1). L’Ivoirien avait alors inscrit le but de la victoire à la 73e minute.

Ce jeudi, sur le stade de Louisville, Drogba a l’occasion d’inscrire son nom dans le marbre du club de l’Arizona, comme il l’a déjà fait à Chelsea et à Marseille avant. Arrivé à Marseille après un crochet à Guingamp, l’ancien international a inscrit en dix mois pas moins de 32 buts, certes en 55 matches. Mais suffisant pour faire de lui l’une des légendes du club.

À Londres, avec Chelsea, l’aventure a été plus concluante. En huit saisons, l’homme a conquis le cœur du public londonien, notamment avec une Ligue des Champions en 2012. En Côte d’Ivoire, où il a pris sa retraite internationale en 2014 après quelques dissensions avec les dirigeants du football, Didier Drogba reste malgré tout le footballeur le plus influent de l’histoire des Éléphants et le plus prolifique.