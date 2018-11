Zimbabwe : plus de 45 morts dans une collision de deux bus (police)

Au Zimbabwe, quarante-sept personnes dont deux enfants ont péri ce mercredi dans une collision de deux bus, au nord-est du pays, annonce la police.

D’après la chaîne de télévision publique Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), les deux véhicules se sont télescopés près d’un poste de péage, non loin de la localité de Rusape, dans la province du Manicaland, au nord-est du pays.

Information confirmée par la police qui fait état d’un bilan de nombreux blessés et de 47 personnes dont deux enfants. Trente corps ont déjà été identifiés, a expliqué Paul Nyathi, un porte-parole de la police.