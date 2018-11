Rwanda : l'opposante Rwigara tance le régime avant son procès

Alors que son procès débute ce mercredi à Kigali, Diane Rwigara, ne mâche pas ses mots contre le régime de Paul Kagame. Dans une interview avec l’AFP, l’opposante rwandaise est revenue sur les conditions de son arrestation

“Je m’attendais à une forme de représailles, mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils s’en prennent à ma famille”, a affirmé l’opposante rwandaise.

Aujourd’hui elle compare le pays à une prison dont le gardien serait le parti au pouvoir. “Je vais certainement continuer avec ce mouvement, je veux que ce soit un canal par lequel les voix rwandaises, nos voix, puissent être entendues. Je veux que ce soit le lieu, la plateforme où l’on se rassemble pour demander le changement, car nous avons besoin de changement dans notre pays. Nous devons être libres”, a-t-elle ajouté.

Diane Rwigara a été libérée sous caution début octobre après avoir passé plus d’un an en détention provisoire. Elle est accusée de falsification de documents pour son dossier de candidature à la présidentielle d’août 2017, à laquelle elle n’a pu participer, et d’incitation à l’insurrection, des charges passibles de 7 et 15 ans de prison.