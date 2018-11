Afrique du Sud : Khula une application au service des agriculteurs

En Afrique du Sud, une application agricole mobile fait le bonheur des agriculteurs noirs.

Khula est cette application qui aide les agriculteurs locaux à se connecter aux supermarchés en leur facilitant la commercialisation, la vente et le transport de leurs produits.

Créée par les jeunes entrepreneurs Karidas Tshintsholo et Matthew Piper, Khula permet également aux entreprises de commander des légumes frais et biologiques provenant directement du sol.

“Nous avons pensé que, si nous pouvions trouver un moyen de commercialiser tous ces agriculteurs émergents, cela aurait des conséquences énormes sur l’emploi et sur la croissance économique du continent “ a déclaré M. Tshintsholo.

Des atouts qui permettent aux paysans de faire plus de bénéfices et d’améliorer leur niveau de vie.

L’application est utilisée par plus de six cent agriculteurs comme Owen Mulaudzi. Selon lui, khula a permis une croissance significative de ses produits.

“Grace a l’app Khula, je ne m’inquiète plus du transport, je ne m’inquiète plus de l’accès au marché, puis avec l’application Khula, je suis également en mesure de suivre plus fidèlement mes dossiers “a-t-il déclaré.

“Donc, acheter directement auprès de l’agriculteur permet au supermarché d’autonomiser l’agriculteur et la communauté. Juste en approvisionnant Pick’n Pay, nous pouvons permettre à un agriculteur de deux hectares de progresser sur une superficie de huit hectares, d’une superficie de huit hectares sur celle de 16 hectares. Cela permet donc au supermarché d’apporter de réels changements dans la vie des agriculteurs “ a déclaré Karidas Tshintsholo, Cofondateur de l’application Khula.

En facturant un petit pourcentage sur chaque transaction ainsi que des frais pour la gestion de la logistique, Khula a généré un demi-million de rands prouvant ainsi la valeur de l’entreprise.

Les cofondateurs prévoient d‘étendre leurs activités dans certaines parties du continent et d’introduire l’application sur d’autres marchés émergents tels que le Brésil et l’Inde.