Nigeria : le challenge des marques tribales

Les scarifications ethniques, véritable cartes d’identité au Nigeria.

Inscrites dès le bas-âge, les cicatrices marquées autour du visage sont le symbole d’une culture locale, une marque de l’appartenance tribale dans le pays.

Adetutu Alabi en a fait les frais. Après sa naissance, quatre marques distinctes ont été plaquées sur son visage. La jeune dame qui a toujours caressé le rêve de faire carrière dans le mannequinat malgré ses scarifications ne s’est jamais découragée.

“Un jour, j’ai décidé que je devais arrêter cette image triste, qui consistait à avoir pitié de moi-même à cause des marques tribales. J’ai donc commencé à poster davantage de photos de moi et un photographe m’a vue et voulait un modèle avec des marques tribales. Les gens se demandaient où pouvait-on voir ça dans ce pays et mes amis sur les médias sociaux ne cessaient de mentionner mon nom, Adetutu veut être un modèle et elle a des marques tribales. J’ai donc commencé en 2017, à partir de là, les gens m’ont contactée. Certains m’ont confié leurs peurs de sortir à cause de leurs marques tribales, comment ils devraient les dissimuler. Alors j’ai dit non, c’est une chose dont nous devons parler, alors j’ai juste commencé à poster plus de photos et à exprimer davantage mes aspirations “, a déclaré Adetutu.

Au fil du temps, la pratique a souffert de certaines considérations et Adetutu a appris à surmonter les stigmatisations sociales.

“Je ne regrette plus mes marques tribales depuis que je me suis retrouvée et que je me suis aimée, c’est tout. Je ne le regrette plus, car, dans la mesure où je les ai acceptées, il s’agit d’un élément culturel et une chose qui faisait partie de l’héritage africain”, a-t-elle déclaré.

Bien que l’on retrouve encore des scarifications dans toute l’Afrique, elles sont de moins en moins pratiquées. Un projet de loi visant à interdire totalement cette pratique a été présenté au parlement nigérian, invoquant des risques médicaux et des traumatismes émotionnels.