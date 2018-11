Le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de lever les sanctions contre l’Erythrée la semaine prochaine.

Le projet de résolution proposé par la Grande-Bretagne s’est montré favorable à la levée immédiate d’un embargo sur les armes et de sanctions ciblées comme l’interdiction de voyager et le gel des avoirs.

Un projet auquel ne sont pas favorables la France et d’autres membres qui souhaitent maintenir une sorte de pression diplomatique sur l‘Érythrée, la résolution nécessite neuf voix en faveur et aucun veto d’un membre permanent.( États-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne et France).

Les États-Unis continueront à soutenir les efforts déployés dans toute la région pour instaurer la paix, l'intégration et la coopération autour d'objectifs et de défis communs.

La décision des Nations Unies fait suite au rapprochement en septembre dernier de l’Erythrée avec son voisin l‘Éthiopie. Les deux pays ont convenu de mettre aux différents frontaliers qui les opposent depuis 2008.

En juillet, les deux voisins ont déclaré la fin de leur état de guerre et ont décidé d’ouvrir des ambassades, de développer des ports et de reprendre les vols entre les deux pays après des décennies d’hostilités.

L’Érythrée est sous le coup d’un embargo sur les armes imposé par les États-Unis depuis 2009. Le pays était accusé de fournir un appui politique, financier et logistique aux groupes armés qui sapent la paix et la réconciliation en Somalie. Des accusations rejetées par le régime d’Asmara.

REUTERS