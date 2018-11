Une deuxième vague de migrants en direction des États-Unis

Des centaines de migrants, ont pris la direction des États-Unis la semaine dernière. Ces derniers, issus pour la plupart d’Amérique centrale poursuivent leur quête d’asile.

Pendant ce temps, Donald Trump continue de mener la guerre à ces migrants, affirmant que ces derniers n’entreront pas aux États-Unis.

Néanmoins, d’autres caravanes continuent de se former en Amérique centrale. La plupart de ces migrants fuient la pauvreté et la violence qui affligent trois des pays les plus dangereux de l’hémisphère : le Guatemala, le Honduras et le Salvador.

REUTERS