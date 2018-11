Débat sur la paix et la sécurité en Afrique à Dakar

Le 5e forum de dakar sur la paix et la sécurité s’est ouvert lundi.

Comment amener l’Afrique à faire preuve de résilience en matière de paix et de sécurité. C’est à cette question que tentent de répondre les participants au 5 e forum sur la paix et la sécurité ouvert lundi à Dakar

Occasion notamment de définir la relation qui existe entre la paix et le développement. Et c’est la ministre française des Armées qui a mis en lumière cette relation indissociable. Pour Florence Parly “Sécurité et développement sont les deux faces d’une même pièce. Les deux ensembles sur lesquels nous devons agir par tous les moyens pour créer les conditions d’une paix durable.”

Créer les conditions d’une paix durable, c’est aussi ceux à quoi s’attelé l’administration post-Jammeh en Gambie. A Dakar, Adama barrow a partagé au forum le niveau atteint par son chantier de la réconciliation.

‘‘la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations a été récemment établie et a commencé à travailler. Par ailleurs, la première phase d’une réforme majeure du secteur de la sécurité a également été entreprise. ‘’, a déclaré le président Gambien.

Le rôle des casques bleus sur le continent a été évoqué, et la tendance n’est pas à la satisfaction. “Il appartient aux experts, militaires et diplomates de nous dire ce qui ne va pas. C’est pareil en RCA. C’est pareil en RDC. Depuis 1960 l’ONU est au Congo. Il y a un problème.”, a déclaré Macky sall.

Et si le problème résidait dans l’incapacité des pays du continent à mettre sur pied une force de maintien de la paix interne.