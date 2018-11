Elections en RDC : Tshibala, Florent Ibengue... 500 personnes mobilisées pour la campagne de la majorité

La majorité au pouvoir en République démocratique du Congo a présenté samedi à Kinshasa l‘équipe de campagne de son candidat à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Shadary, composée de 500 personnes, politiques et leaders d’opinion.

Le Premier ministre Bruno Tshibala ainsi que l’ensemble des membres du gouvernement font partie de l‘équipe de plus de 500 personnes, tout comme le président de l’Assemblée nationale et le directeur du cabinet du président Joseph Kabila.

Le ministre congolais de l’Intérieur, Henri Mova, est chef de la cellule chargé de la sécurisation du candidat et du processus électoral, et sera secondé par l’ex-chef d’État major de l’armée congolaise, le général Didier Etumba.

La communication de M. Shadary sera coordonnée par Lambert Mende, ministre des Médias au sein du gouvernement congolais. La sœur et le frère du président de la République, Jaynet et Zoé Kabila occupent des postes clefs (finances et jeunesse) au sein de cette équipe de campagne.

L’entraineur des Léopards, l‘équipe nationale de football de la RDC, Florent Ibenge est responsable de la cellule chargée de sports. Tandis que Katebe Katoto, frère de l’opposant en exil Moïse Katumbi, est chargé de gérer les milieux d’affaires. Des artistes musiciens, Des pasteurs des églises évangéliques, des membres du monde associatif font également partie de l‘équipe.

Scrutin le 23 décembre

“La sélection des membres a tenu compte des 26 provinces et des 145 territoires du pays, des partis et regroupement politiques, des organisations de la société civile”, a expliqué un responsable du Front commun pour le Congo (FCC) au cours d’une cérémonie dans un hôtel de Kinshasa.

Dans les provinces, la campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadary sera coordonnée par les gouverneurs des provinces, membres du FCC, a-t-on précisé.

“Une victoire électorale est une question d’organisation”, a insisté André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité.

La campagne électorale sera ouverte officiellement du 22 novembre au 21 décembre.

Ex-ministre de l’Intérieur de la RDC, Emmanuel Ramazani Shadary été désigné candidat de la majorité par le président Joseph Kabila le 8 août, au dernier jour du dépôt des candidatures pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales.

Reportées en 2016 et 2017, ces élections sont prévues le 23 décembre 2018. Vingt et un candidats dont deux ténors de l’opposition sont en lice pour la présidentielle qui doit organiser la succession du président Kabila après 18 ans de règne.

