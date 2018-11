Egypte : les coptes enterrent leurs morts

Les coptes d’Egypte ont enterré samedi des membres de leur communauté tués dans une attaque perpétrée par des djihadistes dans la nuit de vendredi à samedi à Minya.

La cérémonie s’est déroulée dans un climat plutôt tendu. Des chrétiens criant leur colère. Dans la foulée, ils ont adressé un message aux djihadistes dans lequel ils expriment leur volonté de vivre en paix.

“Nous aimerions leur dire (aux agresseurs) que nous les aimons toujours malgré ce qui s’est passé. Nous avons une question cependant – Pourquoi nous faites-vous cela ? Nous ne faisons de mal à personne. Nous servons notre église et notre nation en toute honnêteté. Nous ne jouons aucun rôle dans le terrorisme ou la haine. Nous ne jouons qu’un rôle dans le service de notre église et de notre pays comme n’importe quel autre peuple dans le monde entier’‘, a déclaré Rad Noseer Mitri, prêtre de Mar Girgis.

Le groupe Etat islamique a revendiqué cette attaque qui a fait 7 morts et 18 blessés. La minorité chrétienne d’Egypte est de plus en plus dans la ligne de mire des islamistes. En décembre 2017, un membre du groupe Etat islamique avait tué 9 personnes dans une église copte près de la capitale.