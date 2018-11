Présidentielle à Madagascar: un candidat dénonce des moyens inégaux

Plus que quelques jour avant la fin de la campagne présidentielle à Madagascar, mais sur les 36 candidats en lice, tous ne disposent pas des mêmes moyens. C’est ce que dénonce Ny Rado Rafalimanana, homme d’affaires et candidat à la présidentielle.

Selon lui il existerait un gouffre entre les moyens et le traitement réservés aux trois principaux candidats – et anciens présidents – et le reste des prétendants à la magistrature suprême.