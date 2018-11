La construction de la "plus haute tour d'Afrique" lancée au Maroc

Le royaume chérifien vise haut. Très haut même. En lançant ce jeudi la construction de la plus haute tour du continent africain, le pays de Mohammed VI compte bien figurer parmi les nations sur lesquelles il faudra parier.

La tour, du nom de “Tour Mohammed VI” (le nom de l’actuel roi du Maroc) et dont les travaux ont débuté le jeudi soir, atteindra 250 mètres de haut. Si ces travaux arrivent à leur terme, le gratte-ciel sera le plus haut de tout le continent africain, à en croire l’agence officielle MAP.

Le lieu choisi pour ériger ce bâtiment n’est autre que la rive droite du fleuve Bouregreg à Salé (non loin de la capitale Rabat). Il aura 55 étages et profitera à la BMCE Bank, l’entreprise du richissime Marocain Othman Benjelloun.

Au cours d’une cérémonie officielle et en présence du roi, le milliardaire a laissé entendre que l’ambitieux projet de construction avait été annoncé il y a 2 deux ans, annonce suivie par une série d‘études préliminaires.

Trois maîtres d‘œuvre ont été choisis pour la circonstance : le constructeur belge Besix, l’entreprise chinoise CRCCI et la société marocaine TGCC. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 367 millions d’euros.

La date officielle de la fin des travaux reste pour l’instant une énigme. Cependant, durant le mois d’octobre dernier, Besix et TGCC se risquaient à avancer la période de mai 2022 comme date de livraison du gratte-ciel. Sont prévus à l’intérieur de ‘‘la plus haute tour d’Afrique’‘ un hôtel, des bureaux, des résidences, et même un observatoire sur les quatre derniers étages de l‘édifice.

Le royaume chérifien ne compte pas se limiter à la ‘‘Tour Mohammed VI’‘. Il a aussi dans son viseur “Rabat, ville lumière”, un titanesque projet de plusieurs constructions sur les deux rives du Bouregreg. Parmi celles-ci, le “Grand théâtre”, œuvre de l’architecte irako-britannique Zaha Hadid. Dans cette même veine, est aussi prévue la “Maison des arts et de la culture”.

Pour l’heure, les deux plus hautes tours du Maroc sont la tour Maroc Telecom située à Rabat, qui culmine à 139 mètres (antenne y compris) et les tours jumelles Twin Center basée à Casablanca, qui atteignent chacune 115 mètres de hauteur.