Kenya : hommage à la première femme titulaire d'un doctorat

Jane Kiano est décédée ce jeudi 1er novembre à l‘âge de 74 ans. Elle reste cette première femme à avoir décroché un diplôme de doctorat dans son pays.

« Elle a lutté courageusement contre un cancer du poumon et nous sommes très fiers d’elle. Elle est morte à 10h30, a déclaré le représentant de la famille, Irungu Houghton, dans un communiqué.

Celle qui a quitté ce monde en ce 1er novembre, c’est bien Jane Kiano, 74 ans. Une disparition dont les Kényans sans distinction aucune peinent à se remettre.

« Aujourd’hui, nous célébrons la vie de Mama Jane KIANO, une mère, une grand-mère, une amie, un mentor et une sœur. Une dame qui était quelqu’un pour nous tous, et encore plus pour beaucoup d’entre nous ».