Commerce électronique : l'Afrique désormais connectée grâce à la plateforme eWtp

L’installation au Rwanda de la plateforme eWtp sonne comme une manière de booster l‘économie numérique en Afrique. De là à être compétitive avec d’autres continents.

Entrepreneurs, porteurs de projets, responsables politiques et diplomatiques, …. Une mobilisation très forte à la mesure de la cérémonie du mercredi 31 octobre à Kigali.

Une cérémonie consacrée au lancement de la plateforme eWtp, la première plateforme mondiale du commerce électronique à s’installer sur le continent africain, avec pour terre d’accueil, le Rwanda.

En dévoilant la plaque commémorative aux côtés de Jack Ma, président exécutif du groupe Alibaba et géant mondial de l’e-commerce, le président Paul Kagame a mis son pays sur orbite quant à la pratique de l‘économie numérique. Pas seulement le Rwanda, mais l’Afrique tout entière.

« J’espère qu‘à partir d’aujourd’hui, eWTP Rwanda pourra soutenir les petites entreprises, les jeunes et les femmes ici en Afrique et vendre leurs produits pour leur permettre d’acheter, vendre, livrer, payer et voyager dans le monde entier », s’est félicité Jack Ma.

Alibaba travaillera avec le Conseil du développement du Rwanda, pour aider les entreprises rwandaises à vendre leurs produits les plus populaires, dont le café et les produits artisanaux.