Soudan du Sud : le président annonce la libération prochaine de deux prisonniers politiques

Le président du Soudan du Sud, a annoncé mercredi la libération prochaine d’un conseiller sud-africain, ainsi qu’un porte-parole du groupe rebelle dans le cadre de l’accord de paix du 12 septembre.

Salva Kiir a déclaré lors d’une cérémonie à Juba que le porte-parole des rebelles James Gatdet et l’ancien colonel sud-africain et conseiller de Machar, William Endley, seraient bientôt libres.

Le premier a été arrêté en 2017 après son expulsion de Nairobi pour des activités subversives présumées contre l’administration de Juba, et condamné à mort par pendaison en février dernier.

Le second, un colonel de l’armée sud-africaine à la retraite et ex-conseiller de Machar, a quant à lui été accusé de fournir un soutien militaire à Riek Machar et condamné à mort pour conspiration, livraison d’armes et espionnage.

Cette annonce intervient après le retour mercredi à Juba la capitale du Soudan du Sud, du chef rebelle Riek Machar, plus de deux ans après son exil en juillet 2016 (après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales).

Ce dernier et le président Salva Kiir ont signé un nouvel accord de paix dans une nouvelle tentative de mettre fin à la guerre civile qui sévit depuis décembre 2013.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence des leaders régionaux et de la communauté internationale.

REUTERS