En Namibie, la déclaration des décès se numérise

La Namibie passe au numérique pour la déclaration de ses décès. Ce mercredi, la Première ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila a procédé à l’inauguration d’un système électronique de notification de décès, un autre pallier dans le processus en plein essor de la e-gouvernance dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Dans les faits, la plateforme devrait enregistrer les noms et prénoms ds dépouilles, de même que les causes et la date du décès. Des informations utiles pour la production de données à même de renforcer la gestion de l‘état-civil, mais également de mettre sur pied des programmes nationaux efficients sur les conditions de vie et de mortalité des populations.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) qui a pris part à la cérémonie d’inauguration dans la capitale Windhoek, va plus loin dans les avantages de la numérisation. Pour la Représentante Pays par intérim, Frauke de Kort, c’est une aubaine pour le respect des droits humains et pour la réalisation des objectifs nationaux et de développement durable.

L’an dernier, la Namibie lançait l’enregistrement numérique des naissances. Toujours dans la même optique, détenir une base fiable de données de l‘état-civil.