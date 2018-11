Cameroun : les leaders sécessionnistes devant leurs juges

Pas d’images des leaders de la République autoproclamée de l’Ambazonie, lors de leur première comparution devant la Cour d’appel du Centre à Yaoundé.

Julius Ayuk Tabe, le chef de cet État virtuel et ses neuf coaccusés ont été entendus lors d’une audience à huis clos. Pour Me John Fru Nsoh, l’un de leurs avocats, cette audience en présence des accusés est déjà une victoire pour le droit.

« Vous savez, depuis leur arrestation le 5 janvier au Nigeria, depuis 10 mois, c’est la seule fois où ils ont eu l’opportunité de raconter leur version de l’histoire devant cette cour. C’est le plus beau jour de ma vie en tant qu’avocat et le plus beau jour de leurs vies en tant que personnes accusées pour le fait d’avoir été entendu devant cette cour ».

Je crois que quelque chose pourra se passer, parce qu'ils ne sont pas des voleurs...

Lors de cette audience encadrée par un important dispositif militaire, les 10 coaccusés ont introduit une demande de liberté conditionnelle afin de mieux préparer leur défense. Pour les membres de la famille également tenus à l‘écart des débats, tout peut arriver.

« Oui, je crois que quelque chose pourra se passer, parce qu’ils ne sont pas des voleurs, espère Florence Kwanga, la sœur de Sisiku Ayuk Tabe. Ils se battent pour une cause juste, et ils doivent être écoutés et non enfermés pour 10 mois ».

En rappel, les 10 co-accusés sont poursuivis pour leur responsabilité présumée dans l’organisation du mouvement sécessionniste qui secoue les régions anglophones du Cameroun.

Le verdict du tribunal sur leur demande de liberté provisoire a été renvoyé au 15 novembre prochain.