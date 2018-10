En Afrique du Sud, des feux de brousse font plusieurs morts

Des feux de brousse se sont propagés de cime en cime à une vitesse vertigineuse en Afrique du Sud. Bilan de la catastrophe : au moins sept morts dont une femme enceinte et un bébé. Et des milliers d’hectares de végétation partis en fumée.

Les pompiers ont poursuivi leurs efforts contre les incendies qui ont ravagé la semaine dernière la Garden Route au sud du pays.

“Nous avons perdu environ 16.600 hectares hier. Aujourd’hui, on a atteint les 48.000 hectares. Nous avons examiné les lignes d’Eskom pour que nos villes de Knysna, Oudtshoorn et George disposent de l‘électricité et de l‘énergie dont elles ont besoin. Les équipes se portent donc très bien. Nous avons malheureusement perdu huit vies, c’est très triste, parce que c’est toujours notre première priorité de sauver des vies et de protéger notre infrastructure” a annoncé Anton Bredel, membre du conseil exécutif du gouvernement local et des affaires environnementales du Cap-Occidental.

Ces feux de brousse ont conduit à l‘évacuation de trois banlieues où habitaient près de 1.500 personnes. Ces incendies pourraient avoir un impact négatif sur le tourisme dans la région, puisque la Garden Route est l’un des parcours touristiques les plus populaires d’Afrique du Sud.