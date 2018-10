[Vidéo] Avec son Moonwalk revisité, ce Sénégalais séduit les stars américaines

Salif Gueye, alias Salif la Source, n’est plus un simple danseur de rue. Avec sa dernière vidéo dans laquelle il donne une leçon tout en finesse du célèbre Moonwalk vulgarisé par le non moins célèbre Michael Jackson, le jeune homme s’est attiré les yeux du monde entier.

Tout est parti d’une vidéo poussée sur son compte Instagram le 17 octobre. Les gestes fluides, sourire aux lèvres, Salif Gueye traverse les rues de Beaubourg, en France, en esquissant la célèbre danse. C’est le succès immédiat. En seulement quelques jours, la vidéo comptabilise 5 millions de vues sur Instagram.

Et ce n’est pas le coup du hasard. Outre le talent dont il fait montre, le garçon de 22 ans a reçu un coup de pouce de deux mastodontes des Etats-Unis, le basketteur Américain Lebron James et le catcheur et acteur américano-canadien Dwayne Johnson qui ont partagé la vidéo sur leurs comptes personnels.

Depuis, l’enfant de Suresnes (Hauts-de-Seine) – originaire du Sénégal – a vu sa notoriété prendre de l’envol. De 9 000 followers sur Instagram, son compteur abonnés est passé à près du million. Pour l’anecdote, cette vidéo n’aurait pu jamais être promue sur les réseaux sociaux. « Dire que j’ai failli retirer la vidéo de mon compte parce que je la trouvais trop simple », a-t-il confié au site du Parisien.

L’ancien étudiant en faculté de droit en est plus que jamais convaincu : la danse, c’est toute sa vie. Et ce buzz lui offre des perspectives intéressantes, a-t-il assuré au site.