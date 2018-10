Tunisie : le président Béji Caïd Essebsi condamne l'attentat suicide de Tunis

Après l’attentat suicide qui a secoué Tunis ce lundi dont le bilan fait état de 20 blessés, le président tunisien a réagit depuis Berlin en Allemagne.

Le président Béji Caïd Essebsi a condamné cet acte qu’il a qualifié d’attaque contre l’Etat.

“J’espère que les responsables à Tunis étudieront les causes et les conséquences de l’attaque, pas seulement ces aspects superficiels, car [cette attaque] visait l‘État, son autorité et le prestige du pays” a déclaré le président tunisien Béji Caïd Essebsi.

Trois ans après les derniers attentats dans le pays, l’état d’urgence reste en vigueur sur l’ensemble du territoire. La présidence tunisienne a annoncé sa prolongation d’un mois le 5 octobre dernier. Béji Caïd Essebsi promet de vaincre le terrorisme.

“Nous pensions nous être débarrassé du terrorisme, mais, en réalité, j’espère que le terrorisme ne prendra pas le dessus sur nous, ce n’est pas le climat, comme l’hiver, qui compte en Tunisie, mais le climat politique qui est mauvais.”

Les forces de sécurité ont pu identifier l’auteure de l’attentat. Une femme de la région de Mahdia et diplômée en Management et en Anglais, elle n‘était pas connue des services de police.

Cela fait plusieurs années que le pays n’avait pas connu d’actes terroriste. Le dernier datant de 2015.