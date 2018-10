Éthiopie-réformes : Abiy Ahmed réaffirme sa détermination, malgré les violences

Si les mesures du Premier ministre éthiopien sont jugées courageuses par Emmanuel Macron, elles semblent pourtant mises à mal par les violences observées ces derniers temps. Mais, Abiy Ahmed se dit déterminé et n’entend pas être dépassé par les événements.

Élu Premier ministre en avril dernier, c’est pour la première fois qu’Abiy Ahmed se rend en Europe. Première étape, la France où le leader de 42 ans a rencontré ce lundi 29 octobre, Emmanuel Macron.

Un président français qui est loin d’ignorer la série de réformes mises en œuvre par Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir. Pour Macron, ce sont des réformes « courageuses ».

Libération de prisonniers politiques, accords de paix avec des groupes armés, respect effectif de la parité, signature d’accords de cessation des hostilités avec des pays voisins dont l‘Érythrée,….Les adeptes de formules hagiographiques diraient que la liste n’est pas exhaustive.

La France solidaire de l‘Éthiopie

Seulement voilà. L‘Éthiopie fait face ces derniers temps, à une série de violences. En septembre dernier par exemple, près de 58 personnes ont trouvé la mort dans des violences interethniques à Burayu, une banlieue d’Addis-Abeba.

Et depuis la semaine dernière, la région de l’Oromia est le théâtre d’affrontements entre forces armées et combattants de du Front de libération oromo (OLF), le plus vieux groupe armé qui a pourtant été retiré de la liste des organisations terroristes par Addis-Abeba.

D’après des observateurs, ces violences constituent de véritables hypothèques à la mise en œuvre des réformes d’Abiy Ahmed. Mais, pour le Premier ministre éthiopien pas question de lâcher prise. Les réformes doivent se poursuivre.

« Ces violences ne peuvent affecter l’agenda de réformes, parce qu’il est mené par le peuple », a rassuré Abiy Ahmed à l’issue de son entrevue avec le président français.

Quant à la France, elle entend accompagner l‘Éthiopie dans cette vaste entreprise. « Tout ce que la France peut faire d’utile, elle le fera soutenir les réformes », a promis Emmanuel Macron.

Abiy Ahmed est en visite ce mercredi à Berlin qui devrait, selon toute vraisemblance, lui promettre le même soutien.

