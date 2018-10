Congo : 5000 jeunes à l'école du codage [Sci_ tech]

Le codage, on en parle constamment. Sauf que dans notre imaginaire, derrière l’ordinateur, on pense que cette activité est dédiée aux seuls informaticiens sortis des écoles d’ingénieurs.

Pour apprendre le langage de la programmation informatique, l’entreprise SAP, la Fondation BantuHub avec le soutien de l’Unesco à organisé à brazzaville au Congo, une formation pour les publics éloignés de l’emploi, voire, des ordinateurs.

Toute la semaine passée, à l’occasion de la “code week”, près de 5400 jeunes congolais du primaire, collège et lycée ont été formé à travers des ateliers gratuits au codage.

Le codage c'est ce que nous avons utilisé aujourdhui pour la formation des enfants pour qu'ils apprennent à aller vers l'informatique de création et non vers l'informatique de consommation

Aujourd’hui, nous en parlons dans la chronique Sci-tech avec Vérone Mankou, président de la fondation bantuhub, une organisation à but non lucratif œuvrant pour la promotion des TIC et de l’entrepreneuriat juvénile en République du Congo.