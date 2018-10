Accords de coopération : le Premier ministre éthiopien en Allemagne

C’est un agenda plein de réformes dans les domaines tels que les transports ou l‘énergie qu’Abyi Ahmed compte bien défendre auprès de plusieurs grandes puissances européennes.

Après la France lundi, le chef du gouvernement éthiopien s’est rendu mardi à Berlin en Allemagne, en prélude de la conférence G20-Compact With Africa ; une réunion sur les investissements en Afrique et à laquelle prendront part 11 pays du continent.

Le programme Compact With Africa vise à encourager les entreprises allemandes et internationales à investir et à créer des emplois en Afrique.

Pour cela, l’Allemagne s’est engagée à soutenir les pays africains dans la mise en place d’un cadre favorable aux affaires et dans le développement de leur secteur financier.

Le projet à grande échelle lancé par l’Allemagne vise à renforcer les infrastructures et l‘économie africaines.

Berlin espère également limiter la migration vers l’Europe en offrant des emplois aux jeunes Africains dans leurs propres pays.

La première partie de la conférence, présidée par Angela Merkel, sera consacrée aux échanges institutionnels. Elle sera suivie le lendemain par les rencontres d’affaires, notamment avec les dirigeants d’entreprises allemandes membres de l’association Africa Verein, telles que Volkswagen, Siemens, CommertzBank, Mobisol ou Heidelberg Cement.

La dernière retombée concrète du programme Compact With Africa a bénéficié au Togo qui a ainsi décroché, il y a deux semaines, le financement pour l’installation de 100 000 systèmes solaires domestiques hors réseau.

