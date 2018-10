Gabon : de nouvelles informations sur l'hospitalisation du président Bongo

On en sait un peu plus sur la santé du chef de l‘État gabonais. Selon la présidence de la République, c’est à cause d’un « malaise » qu’Ali Bongo Ondimba, 59 ans, est admis depuis le 24 octobre dernier dans un hôpital de Ryad en Arabie saoudite.

« Son Excellence le président de la République Ali Bongo Ondimba a eu un malaise lors de son séjour à Ryad », a déclaré dimanche soir le porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni Aïla Oyouomi, dans une déclaration transmise à l’AFP.

M. Bongo était en Arabie saoudite pour assister au forum économique Future Investment Initiative (FII).

Il a été hospitalisé mercredi, a indiqué la présidence gabonaise. « Les médecins qui l’ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigure sévère dû à une très forte activité ces derniers mois », a encore indiqué M. Ngouoni précisant que les médecins lui ont prescrit un « repos médical ».

Mercredi soir, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a rendu visite à M. Bongo à l’hôpital King Faisal, a souligné jeudi l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Appel à la vigilance contre les fake news

Selon la présidence gabonaise dimanche, Ali Bongo Ondimba « va mieux et se repose en ce moment-même à l’hôpital » à Ryad.

M. Ngouoni a appelé à la « vigilance » contre les « fake-news », après qu’une télévision camerounaise ait annoncé samedi en direct que M. Bongo était décédé, sans apporter aucun élément de preuve.

Ali Bongo Ondimba est au pouvoir depuis 2009 au Gabon, après avoir succédé à son père, qui dirigeait le pays depuis 1967.

