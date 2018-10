Financer un rêve de jeune fille [This is culture]

Beaucoup de jeunes gens subissent des pressions de la part de la société leur demandant quand ils comptent se stabiliser, en termes plus simples, se marier.

Un phénomène de plus en plus récurrent et ce, même après avoir atteint la trentaine ! Des questions comme quand allez-vous vous marier, ou encore, quand verrais-je mes petits-enfants sont autant d’indices que le temps est arrivé pour l’homme ou la femme de trouver chaussure à son pied.

Vous avez peut-être entendu parler de cette jeune fille qui s’est mariée à elle même ?

Son nom est Jemimah Lulu, elle a fait la une des journaux internationaux après avoir simulé un faux mariage pour dit-elle, se défaire de la pression familiale.

Si vous souhaitez vous aussi aider Lulu à poursuivre son rêve, vous pouvez contribuer sur son compte GoFundMe.

Linnete Bahati s’est entretenue avec Lulu Jemimah, qui lui a expliqué les raisons de son choix.