Égypte : la mosquée d'Amir al-Maridany, joyau du 19 e siècle en pleine rénovation

La restauration de la mosquée Amir al-Maridany dans le district d’El Darb el-Ahmar, au Caire a démarrée.

Les travaux sont menés par un groupe d’archéologues qui malheureusement font face à plusieurs problèmes liés aux eaux souterraines et usées, selon le ministre des Antiquités, Khaled Al-Anani.

La restauration qui doit en principe être achevée d’ici fin 2020 concerne l’aile est de la mosquée.

“Les antiquités islamiques sont situées au milieu d’immeubles résidentiels. C’est à la fois un avantage et un inconvénient. L’avantage est que nous avons la possibilité de créer des activités (pour les résidents) pour qu’ils puissent bénéficier de la proximité immédiate de l’artefact, du tourisme et nous pouvons développer des embarcations dans la région. Mais l’inconvénient est que si ces bâtiments n’ont pas une infrastructure adéquate, en particulier des canalisations d’égout, lorsque les eaux usées entrent en contact avec un artefact, c’est la chose la plus dangereuse qui puisse nuire à cet artefact.’‘ A déclaré Khaled-Anani, ministre des Antiquités.

La mosquée a un plan hypostyle et ses murs extérieurs présentent une architecture typiquement mamelouke. Au moment de sa construction, c‘était l’une des mosquées les plus décorées du Caire, marquée par le premier minaret entièrement octogonal et le grand dôme.

“La mosquée remonte au 14e siècle et sa dernière rénovation complète remonte à la fin du 19e siècle, donc il y a plus de 120 ans. Nous savons tous ce que nous avons lu dans les journaux à propos de la mosquée et sur ses mauvaises conditions’‘, ajoute Khaled.

Le Caire regorge de bâtiments historiques d’intérêt architectural, allant de l’époque des pharaons à l’épanouissement de la civilisation islamique.

Les travaux de rénovation en cours font partie d’un projet conjoint de la fondation Aga Khan Trust et du ministère égyptien des antiquités.

REUTERS