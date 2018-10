Al Ahly-Espérance Tunis en finale de la Ligue des Champions

Dans Football Planet cette semaine, nous parlons des finales des Coupes africaines des clubs dont on connaît les affiches des finales : Al Ahly du Caire va affronter l’Espérance Sportive de Tunis cette semaine, en Ligue des Champions, alors que le Raja Casablanca fera face à l’As Vita Club de Kinshasa en Coupe de la CAF.

Il sera également question de la CAN 2019 et la Mauritanie qui veut imiter Madagascar. Les Mourabitounes ne sont plus qu’à une victoire d’une première qualification en phase finale du tournoi. A suivre l’entretien avec le responsable de la Communication de la Fédération Brahim Sow Deïna avec qui nous avons aussi évoqué la CAN Juniors 2021 qui a été confié au pays.

Au menu de cette émission aussi, la résurrection de l’infernal duo Mané-Salah qui porte plus que jamais Liverpool. Le Sénégalais et l’Egyptien ont atteint la barre des 50 buts chacun à sa façon.